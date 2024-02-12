خطوات الاستعلام برقم لوحة السيارة عن مخالفات المرور إلكترونيا

تعد المخالفات المرورية من أكثر الأشياء التي يهتم بها مالكو السيارات الخاصة، إذ يحرصون على الاستعلام برقم لوحة السيارة عن المخالفات باستمرار، حتى يكون لديهم علم بالمخالفات المسجلة لديهم وقيمتها حتى يستطيعون دفعها لتجنب سحب الرخصة منهم أو لتجنب التعرض للمسائلة القانونية في حالة عدم دفع تلك الغرامات.

وتتيح الإدارة العامة للمرور فرصة الاستعلام برقم لوحة السيارة عن مخالفات المرور إلكترونيا، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لوحدة المرور لمعرفة قيمة المخالفة المسجلة عليهم، ولكن يتم الاستعلام من المنزل حتى يتم دفعها، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات وكيفية الاستعلام برقم لوحة السيارة عن المخالفات المرورية، والتي جاءت كالتالي:

الاستعلام برقم لوحة السيارة

وتتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين فرصة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة إلكترونيا، وجاءت الخطوات كالتالي:

- يقوم الراغب في الاستعلام برقم لوحة السيارة عن المخالفات المرورية لبوابة مصر الرقمية عبر محرك البحث جوجل أو بالدخول إليها مباشرة من هنـــــــــا.

- وبعد ذلك يختار المواطن الراغب في الاستعلام عن المخالفات الايقونة الخاصة بخدمات المرور بالضغط على (مركباتي).

- ثم تظهر أمام الراغب في الاستعلام عدد من الخدمات المرورية التي يمكن إجراؤها عبر بوابة مصر الرقمية إلكترونيا.

- ثم يقوم صاحب السيارة باختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن المخالفات المرورية.

- وبعدها يقوم الراغب في الاستعلام بإدخال رقم الهاتف الخاص به الذي قام بتسجيله حسابه عبر بوابة مصر الرقمية من خلاله، فضلا عن إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب إذا كان لديه حساب خاص به على البوابة.

- وفي حالة إذا كان لم يكن لديه حساب يقوم بإنشاء حساب جديد ثم الدخول من خلالها إلى خدمة الاستعلام عن المخالفات.

- وبعدها يقوم المواطن بإدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة المراد الاستعلام عنها في الخانة المخصصة لذلك، ويتم الضغط على استعلم، لتظهر أمام المواطن قيمة المخالفات المسجلة على السيارة.

خطوات سداد المخالفات المرورية إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية

وهناك عدة خطوات يقوم المواطن بها حتى يستطيع سداد المخالفات المرورية الخاصة به، وجاءت الخطوات كالتالي:

- يقوم الراغب في سداد المخالفات المرورية باختيار الأيقونة الخاصة بالسداد.

- وبعد ذلك يتم تحديد طريقة السداد لتكون بالفيزا.

- ثم بعدها يقوم المواطن بإدخال بيانات البطاقة البنكية لإتمام عملية دفع المخالفة.

الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا

كما يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور أيضا من خلال موقع النيابة العامة، وجاءت الخطوات الخاصة بالاستعلام، كالتالي:

- يقوم الراغب في الاستعلام عن مخالفات المرور بالدخول إلى موقع النيابة العامة من هنــــــــــــا.

- ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات المرور بالضغط على «نيابات خدمات المرور».

- ثم يتم الضغط على أيقونة «الاستعلامات»، لتظهر أمام المستخدم المخالفات التي يمكن الاستعلام عنها، سواء كانت مخالفات رخصة المركبات أو مخالفات رخصة القيادة.

- وفي حالة إذا قام المواطن بالاستعلام عن رخصة القيادة يتم إدخال البيانات المطلوبة واتي تتمثل في «رقم الرخصة، نوع الترخيص، المحافظة، وحدة الترخيص، ثم يتم الضغط على إجمالي المخالفات لتظهر قيمة المخالفات المسجلة على رخصة القيادة.

- وفي حالة إذا كان يرغب في الاستعلام عن رخصة المركبات يتم إدخال بعض البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «الرقم في حالة الاستعلام بالرقم فقط، الرقم والحروف في حالة اختيار الاستعلام بالرقم والحروف»، ثم الضغط على إجمالي المخالفات لتظهر قيمة المخالفات المسجلة على رخصة المركبة.

كما يمكن تقديم تظلم على قيمة المخالفة في حالة إذا كانت المخالفة المسجلة غير صحيحة، وفي حالة إذا ثبت عدم صحة المخالفة يتم إسقاطها.