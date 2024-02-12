خطوات سهلة.. كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إمكانية استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة، وذلك بعد زيادة المعاشات التي يستفيد منها 22 مليون مواطن، بإجمالي 5.2 مليون أسرة.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» كيفية التمكن من استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة.

الصرف خلال 3 أيام

وتستعد الوزارة خلال 3 أيام لصرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر فبراير وذلك دون الزيادة التي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونسبتها 15%، على أن يتم صرف الزيادة في شهر مارس المُقبل.

خطوات الاستعلام

في البداية يدخل الشخص على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/ للتمكن من الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.

يختار الشخص «الاستعلام عن تكافل وكرامة»، والضغط على أيقونة «استعلم عن نتيجتك».

يُسجل الشخص الرقم القومي الخاص به والمُكون من 14 رقمًا، وبعدها ستظهر نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة سواء متجمدة أو سارية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بزيادة المعاشات التي تخص المُستحقين من تكافل وكرامة، والتي تكون بنسبة 15% أي بتكلفة تبلغ 5.5 مليار جنيه.

وبعد ذلك تصبح الزيادة الخاصة بالأشخاص المُستحقين من أصحاب معاشات تكافل وكرامة خلال سنة بنسبة 55% من قيمة المعاش، ويأتي ذلك كله في إطار جهود الدولة من تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لهؤلاء الأسر المُستفيدين من المعاش.