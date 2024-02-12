على كرسي متحرك.. «حسين» يتحدى إعاقته ويحقق إنجازات في كرة السلة

قال حسين منصور، لاعب كرة السلة للكراسي المتحركة، إنّه في عام 2014 تعرض لحادث انفجار تانك أثناء قيامه بالغوص أدى لبتر بقدميه من فوق الركبة، وتغيرت حياته تمامًا بعد هذا الحادث، لكن الإرادة والعزيمة كانا دافعين له، إضافة إلى الرضا بقضاء الله، وشعر بعدها أن فرصته في تحقيق حلمه كانت أسهل من كونه سليم الجسد.

الإعاقة ليست في الجسد لكنها في العقل

وأضاف لاعب كرة السلة للكراسي المتحركة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أنّ الإعاقة ليست في الجسد لكنها في العقل الذي يحرك الإنسان نحو حلمه، مشيرًا إلى أنّه بدأ في تطوير ذاته بحثًا عن حلمه بتحقيق بطولات لبلده، واتجه للعبة كرة السلة للكراسي المتحركة، مشيرًا إلى أنّ والداه كانا داعمين له، وحاليا زوجته تدعمه في استكمال رحلته وتحقيق حلمه.

المركز الأول لبطولة الجمهورية لكرة السلة

كان نادي محافظة المنيا حصل على المركز الأول، وبني سويف على الوصافة، وفريق الحسن حصل على المركز الثالث، لبطولة الجمهورية لكرة السلة للكراسي المتحركة، وعدد الفرق المشاركة في الدوري الممتاز بالنسبة لكرة السلة لذوي القدرات والهمم 17 فريقا، وفي الدور الأول تم تصعيد 7 فرق لعبوا في الدور الأول، وفي الدور الثاني سيتم لعبه في ستاد القاهرة من 7 إلى 9 مارس 2024 والفريق الفائز سيمثل مصر بالبطولة العربية التي ستظمها دولة الكويت».