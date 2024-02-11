حزب «المؤتمر»: الحوار الوطني قادر على إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية

أكد حزب «المؤتمر» برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، لديه القدرة على إيجاد حلول فعالة للتحديات الاقتصادية وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة تعزز من رفاهية المواطن المصري.

أضاف في بيان، أن مشاركة جميع فئات المجتمع في هذه العملية الديمقراطية، بمثابة ضمانة أساسية لمستقبل أفضل لمصر.

حلول للأزمة الاقتصادية

أكد الحزب أن تركيز مجلس أمناء الحوار الوطني على الاستجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، بمناقشة الأزمة الاقتصادية، خطوة جيدة لاستكمال المناقشات والوصول إلى رؤى وحلول للأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

أوضح أن توجيه الدعوة للحكومة للمشاركة في كل الجلسات المقبلة، وكذلك توجيه الدعوة للمتخصصين والخبراء وكل المهتمين، تأكيد على جدية الحوار الوطني لإيجاد حلول واقعية وفعالة للأزمات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية في ظل التحديات العالمية.

وتابع بأن عودة جلسات الحوار الوطني تستهدف إتاحة الفرصة للقوى السياسية لممارسة مبدأ التعددية السياسية، وخلق مناخ يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة، وهو ما يعزز المناخ الديمقراطي الذي يصب في مصلحة الوطن.

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا أمس، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، خاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس السيسي، ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.