تلفزيون فلسطين: الاحتلال يكسر أطراف مدير مجمع الشفاء لرفضه إهانة المقاومة

كشفت عائلة الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، الذي تعتقله قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ شهر سبتمبر الماضي، مع عدد من العاملين والأطباء، أنه يتعرض للتعذيب في سجون الاحتلال، بسبب رفضه تصوير مقاطع فيديو يعترف فيها بأن مجمع الشفاء كان مقراً عسكرياً للفصائل الفلسطينية.

الاحتلال يكسر يدي وقدمي مدير مجمع الشفاء

وبحسب ما جاء في تقرير لتلفزيون فلسطين، نقلاً عن أفراد من أسرة مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، فإن الاحتلال قام بكسر يدي الطبيب المعتقل وقدميه، كما أنه يتعرض للإهانات متتالية، ويحرمه من النوم، بل ويأمره أن يسير على أطرافه.

وأضافت أسرة الطبيب المعتقل أن هذه الأفعال جاءت نتيجة رفض «أبو سليمة» الظهور والاعتراف بأن المقاومة استغلت مجمع الشفاء، لإثبات رواية الاحتلال الكاذبة.

قصف منزل عائلة «أبو سليمة» غرب دير البلح

ولم يتوقف عنف الاحتلال الغاشم ضد الطبيب المعتقل عند حد تعذيبه بوحشية مخالفاً كل الأعراف الدولية والقانونية التي تحمي الأطباء، لكنه قصف منذ قليل منزل عائلته في شارع «النخيل»، غرب دير البلح، مما أسفر عن استشهاد امرأة على الأقل، إضافة إلى عدة إصابات بينها طفلة، وذكر تلفزيون فلسطين أنه تم نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، وسط قطاع غزة.