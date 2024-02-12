طرح سلع تموينية بمعارض أهلا رمضان في 3 محافظات.. اعرف الأسعار

أعلنت مديريات التموين والتجارة الداخلية في 3 محافظات، طرح السلع التموينية المخفضة لاحتياجات شهر رمضان بها، وذلك بعدما انطلقت خلالها معارض أهلا رمضان 2024 لتوفير كافة السلع الاستراتيجية بتخفيضات تصل إلى 30%.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل طرح السلع التموينية المخفضة لاحتياجات شهر رمضان في 3 محافظات هم «الفيوم، بني سويف، القليوبية»، عبر معارض أهلا رمضان وذلك من خلال تعريف المواطنين نوع السلع المطروحة بالإضافة إلى أسعار أشهر السلع التي يحتاجها المواطن بحسب الإعلان الرسمي من تلك المديريات.

السلع التموينية المخفضة لاحتياجات شهر رمضان

جرى توفير السلع التموينية المخفضة لاحتياجات شهر رمضان في محافظات «الفيوم، بني سويف، القليوبية» تمثلت في التالي:

- اللحوم.

- الدواجن.

- السكر.

- الأرز.

- الزيت.

- المكرونة.

- البقوليات.

- منتجات الألبان.

- مستلزمات الشهر الفضيل المتمثل في ياميش رمضان.

أسعار السلع التموينية المخفضة في شهر رمضان

برزت أسعار السلع التموينية المخفضة في شهر رمضان المقبل والتي تم طرحها في المحافظات المذكورة حتى الآن وهي كالتالي:

- السكر 27 جنيهًا.

- الأرز 30 جنيهًا.

- الزيت 65 جنيهًا.

- الدقيق 23 جنيهًا.