متى تطب الزوجة الطلاق للشقاق؟.. حالة واحدة يحددها القانون

يعتبر الطلاق للشقاق المحطة الأخيرة التي تصل لها الزوجة بعد الخلافات المستمرة مع الزوج ورفض الزوج تطليقها، ونشرح لكم في السطور التالية متي يحق للزوجة طلب الطلاق للشقاق؟

إنذار طاعة للزوجة

قال عمرو عبد السلام، المحام بالنقض والدستورية العليا، إن الطلاق للشقاق لا تطلبه الزوجة إلا إذا قام الزوج بعمل انذار طاعة للزوجة، وبناء على هذا الإنذار تقوم الزوجة بعمل اعتراض عليه، وتحضر أمام القاضي في أول جلسة يتم تحديها لهذا الاعتراض، لتفصح أمام القاضي بأن زوجها غير أمين عليها نفسيا وماليا وتطلب الطلاق للشقاق.

وأضاف المحام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القاضي يعطي الزوجة أجلا لإضافة طلب الطلاق للشقاق وإعلان الزوج به، وبعد إعلان الزوج يقوم القاضي بالحكم بالطلاق للشقاق.

حقوق الزوجة في الطلاق للشقاق

وعن حقوق الزوجة في الطلاق للشقاق، أوضح الخبير القانوني، أن حقوق الزوجة التي تحصل عليها تخضع لتقدير كل حالة طلاق على حدة، فمثلا لو ثبت للمحكمة أن الشقاق سببه الرجل فتأخذ الزوجة حقوقها كاملة أو نصف حقوقها على حسب تقدير المحكمة، أما إذا كان السبب من الزوجة فإن للزوج أن يطالب زوجته برد مقدم الصداق، علما بأن الطلاق للشقاق طلاقًا بائنة، تحرم الزوجة فيه من الزواج من زوجها مرة أخرى إلا بعد مضي فترة العدة.