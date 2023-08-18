3 حالات تسقط فيها نفقة المتعة.. منها الخلع

تُعرف نفقة المتعة على أنها مبلغ من المال تحصل عليه المرأة بعد الطلاق وفقًا لما ورد في القانون المصري، وتعد هذه الأموال التي تحصل عليها الزوجة على سبيل النفقة بمثابة تعويض عن ما تعرضت له.

وعلى الرغم من إقرار القانون بحق المرأة فيها، إلا أن هناك عدا من الحالات التي تحرم فيها الزوجة من نفقة المتعة.

دعوى الخلع

قال محمد سلامة عبد الشهمنيد المحامي، إن هناك حالات تحرم الزوجة فيها من نفقة المتعة، ومنها أن تطلب الزوجة الخلع من زوجها ويحكم القاضي في هذه الحالة بالخلع ويكون بمثابة طلاق بائن.

الطلاق للشقاق

وأضاف المحامي لـ«الوطن» أنه اذا حدث الطلاق للشقاق، ويقصد به استحالة العشرة بين الزوجين حتى لو لم تستطيع الزوجة إثبات الضرر الواقع عليها جراء استمرار العلاقة الزوجية، من الحالات التي تستوجب حرمان المرأة من نفقة المتعة فيها.

الطلاق الغيابي

أما الحالة الثالثة أن تكون الزوجة هي المتسببة في حدوث الطلاق، كما يمكن للزوج أن يطلق زوجته غيابيا ويثبت أثناء نظر قضية نفقة المتعة أن الزوجة هي المتسببة في حدوث الطلاق الغيابي.