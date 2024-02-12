أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان 2024.. الزيت بـ45 جنيها

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم في معرض أهلا رمضان 2024 بمحافظة الفيوم، تخفيضات هائلة وصلت إلى 30% مقارنة بالمحال الأخرى، فيما جاءت أسعار الزيت مفاجأة للجمهور إذ بدأ سعر الزجاجة الواحدة من 45 جنيهًا، فضلًا عن توافر مختلف أسعار السلع بأسعار خارج المنافسة، وسط فرحة المواطنين الذين طالبوا باستمرار تلك المعارض بعد انتهاء الشهر الكريم، وزيادة عدد فروعها.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، أسعار السلع الغذائية اليوم في معرض أهلا رمضان 2024 بمحافظة الفيوم، فضلًا عن أسعار الأرز، والسكر، والسمنة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان

وأوضح سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان 2024 شهدت تخفيضًا تراوح ما بين 15% وحتى 30%، إذ تختلف نسبة التخفيضات باختلاف النوع والصنف والحجم، مُشيرًا إلى إنّه جرى افتتاح الفرع الرئيسي بمدينة الفيوم، ويجرى التنسيق لافتتاح باقي الفروع خلال أيام.

سعر الزيت اليوم

وجاء سعر الزيت اليوم في معارض أهلا رمضان 2024 كالآتي:

- سعر زيت شطارة – 1 لتر.. 90 جنيهًا.

- سعر زيت ثمرات – 1 لتر.. 85 جنيهًا.

- سعر زيت عافية عباد الشمس 3 لتر.. 270 جنيهًا.

- سعر زيت عافية بلاس 3 لتر.. 295 جنيهًا.

- سعر زيت سولينا 800 مل.. 70 جنيهًا.

- سعر زيت لاتيو عباد الشمس 700 مل.. 65 جنيهًا.

- سعر زيت لاتيو ذرة 900 مل.. 90 جنيهًا.

- سعر زيت صولو 900 مل.. 90 جنيهًا.

- سعر زيت شهد عرض.. 65 جنيهًا.

- سعر زيت صني 3 لتر.. 200 جنيهًا.

- سعر زيت صني 5 لتر.. 400 جنيهًا.

- سعر زيت صني 2 لتر.. 150 جنيهًا.

- سعر زيت ست البيت لتر.. 90 جنيهًا.

- سعر زيت حلوة 3 لتر.. 200 جنيهًا.

- سعر زيت شطارة لتر.. 90 جنيهًا.

- سعر زيت قطفة عباد 400 مل.. 79 جنيهًا.

- سعر زيت قطفة ذرة 800 مل.. 97 جنيهًا.

- سعر زيت سوزيت 800 مل.. 45 جنيهًا.

- سعر زيت هلا عباد 750 مل.. 85 جنيهًا.

أسعار السكر والأرز بأهلا رمضان

وبلغ سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم في معرض أهلا رمضان نحو 27 جنيهًا فقط للكيلو.

وتبدأ أسعار الأرز الأبيض اليوم في معرض أهلا رمضان من 27 جنيهًا، وتختلف من السائب للمعبأ، فيما يسجل سعر كيلو الأرز الواي معبأ نحو 31 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 26 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمنة في معرض أهلا رمضان

وبلغ سعر علبة سمنة كريستال كيلو ونصف 180 جنيهًا، بينما بلغ سعر سمنة الهانم 850 جرامًا نحو 75 جنيهًا.