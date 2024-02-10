انخفاض أسعار السكر وعدد من السلع في الأسواق المحلية

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء انخفاض أسعار السكر اليوم السبت 10- 2- 2024، في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى عدد من السلع الأساسية، حيث تراجع سعر كيلو الأرز السائب اليوم في الأسواق المحلية بنحو 1.7%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 32.38 جنيه.

انخفاض أسعار السكر

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل انخفاض أسعار السكر، وعدد من السلع الأساسية اليوم السبت 10 فبراير 2024، في الأسواق المحلية، وفقاً لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع والمواد الغذائية

- انخفضت أسعار السكر اليوم في الأسواق المحلية بنحو 12 %، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 39.66 جنيه.

- انخفضت أسعار الدقيق اليوم في الأسواق المحلية بنحو 3.13 %، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 29.67 جنيه.

- انخفضت أسعار المكرونة اليوم في الأسواق المحلية بنحو 0.91%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 30.3 جنيه.

- انخفضت أسعار العدس المعبأ صحيح اليوم في الأسواق المحلية بنحو 0.91 %، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 72.8 جنيه.

- انخفضت أسعار الأرز السائب اليوم في الأسواق المحلية بنحو 1.7%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 32.38 جنيه.

- انخفضت أسعار الفول الصحيح السائب اليوم في الأسواق المحلية بنحو 0.95 %، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 51 جنيها.