أشتية: فلسطين عاشت 400 يوم دموي.. وإسرائيل احتلت غزة بالكامل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنّ الاستيطان الإسرائيلي يجب أن يتوقف فورا، أيا كان هدفه سواء ديني أو أمني أو سياسي، مشيرا إلى أنّ الـ400 يوم الماضين كانوا الأكثر دموية في تاريخ فلسطين المعاصر.

وأضاف أشتية، خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة القاهرة الإخبارية: «فقدنا أكثر من 100 ألف شهيد وجريح ومفقود في قطاع غزة، فضلا عن أكثر من 640 شهيدا في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف أسير، وهذه ليست مجرد أرقام بل تدلل على أهالينا من النساء والأطفال والشيوخ والشباب والصبايا، فكل منهم كان له تاريخ ومكانة واسم ومستقبل الذي قتله إسرائيل».

وتابع أنّه جرى احتلال جميع الأراضي الفلسطينية من مدن وقرى ومخيمات وقطاع غزة بأدوات متجددة، مشيرا إلى أنّ إسرائيل دمرت البنية التحتية وارتكبت جرائم حرب إبادة، واستهدفت كل ما هو فلسطيني، مؤكدا أنّ القدس والمقدسات في صلب الاستهداف الممنهج.