أستاذ علاقات دولية: على العالم تحمل مسؤوليته في منع إسرائيل من اقتحام رفح الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنَّ بيان الخارجية المصرية بشأن تطورات الأزمة في غزة والتحذير من العواقب الوخيمة لتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح بالقطاع، قوي ويضع النقاط على الحروف، لافتا إلى أنَّ استمرار النهج أحادي الجانب من إسرائيل لاتخاذ إجراءات يؤدي إلى تصعيد الأعمال والعنف في المنطقة، ويؤدي إلى ارتفاع رقعة الصراع باعتبار الدولة المصرية الأكثر حرصا على التهدئة.

1.2 مليون نازح في رفح

وأضاف «فارس» في مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في وقف إسرائيل عن هذه الخطوة التي تؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا والأبرياء لأن مدينة رفح بها أكثر من 300 ألف مواطن فلسطيني، بالإضافة إلى نزوج 1.2 مليون آخرين، وجميعهم بلا مأوى.

إسرائيل تمنع مرور المساعدات لشمال القطاع

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أنَّ إسرائيل تمنع مرور المساعدات الإغاثية لشمال القطاع، وفي وسط القطاع لا يأمن الأهالي الغارات الإسرائيلية المتتالية، ومصر ترفض الدعاوى الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح بقطاع غزة، وتحذر من عواقبها الوخيمة.