ضبط دجاج مفروم وأسماك غير مطابقة للمواصفات في حملة بالبحيرة

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محي الدين، من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين و مباحث التموين، بمراكز «وادى النطرون، كفر الدوار، دمنهور، الدلنجات».

حملة تموينية في البحيرة

أسفرت الحملة التموينية عن ضبط 6560 كيلوجرام دجاج مفروم غير مطابق للمواصفات القياسية و1500 كيلو جرام أسماك ماكريل بإحدي الثلاجات غير صالح للاستهلاك البشري الآدمي.

كما تم تحرير 10 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية وكمية من اللحوم و مصنعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جهتها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والمجمدات والمطاعم و الثلاجات للتأكد من جودة السلع ومطابقاتها للمواصفات.

تشديد الرقابة على السلع التموينية

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة متابعة الأسعار ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين، مشددة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه في مختلف مدن ومراكز المحافظة.