«تضامن الإسماعيلية»: توزيع 40 ألف سلة غذائية قبل شهر رمضان

تستعد مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية لشهر رمضان المبارك خلال الأيام الجارية، بتجهيز عدد من العبوات الغذائية للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا لتوزيعها قبل بدء الشهر الكريم.

وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن في الإسماعيلية، إن المديرية جهزت خطة مكثفة جرى البدء فيها بتجهيز 40 ألف سلة غذائية تحتوي على السلع الغذائية والاستراتيجية اللازمة لشهر رمضان.

وعقد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة اجتماعًا قبل ساعات مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية التضامن لبحث خطة شهر رمضان وما سيجري تنفيذه طوال الشهر.

تضامن الإسماعيلية: موائد منتشرة في المراكز طوال الشهر

وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيتم توزيع كمية من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، التي تتسلم كميات من اللحوم بالتزامن مع شهر رمضان.

وأضاف: «هناك أيضًا تجهيز مستمر لموائد شهر رمضان المبارك والتي تشهد توسع من خلال عدد من المؤسسات الخيرية ومؤسسات العمل الأهلي في عدد من مراكز وقري المحافظة»، مؤكدا أن هناك حملة سيتم إطلاقها لتوفير ملابس العيد مجانًا، إلى جانب إقامة العديد من المعارض مجانًا، بالتعاون مع جميع المؤسسات الأهلية لتغطية أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية.