عربات جولف وتذاكر مترو بـ50 قرشا.. تفاصيل خدمات «النقل» لذوي الهمم

كشفت وزارة النقل عن الجهود المقدمة لدعم ذوي الهمم بوسائل النقل السككي «المترو - السكة الحديد» والنقل البري، موضحة أنَّه تم ّإدخال كود الإتاحة رقم 601 في وسائل النقل المختلفة السككي «مترو - سكة حديد» والنقل البري للتيسير على ذوي الهمم وذلك من خلال المشروعات الجديدة مثل «القطار الكهربائي الخفيف LRT، خطوط شبكة مترو الانفاق الجديدة الخط الثالث - الرابع - السادس - خطي المونوريل شرق وغرب النيل - مسار خط الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري - شبكة القطار الكهربائي السريع داخل القطار – المحطات».

كود الإتاحة رقم 601 لتذاكر ذوي الهمم

وأوضحت وزارة النقل في تقرير لها، أنها وقعت بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ 1 فبراير 2022 لتطبيق كود الإتاحة رقم 601 ومتطلباته طبقا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك بوسائل النقل السككي القائمة «مترو - سكة حديد» لـ16 محطة سكة حديد وهي «رمسيس - الجيزة - سيدي جابر - الإسكندرية - المنصورة - المحاميد - أسوان - خزام - قنا - أشمون - الشهداء - شربين - الصالحية - كفر الدوار - أبو حمص - مغاغة - ملوى - شبين القناطر»، والخط الأول - الثاني لمترو الانفاق لتيسير عملية التنقل للأشخاص ذوي الهمم ، وجاري تنفيذها وفقاً لمخطط زمني خلال 3 سنوات، على أن يتم تنفيذ باقي المحطات خلال مراحل متتالية، وتكون أسبقية التنفيذ طبقاً لأولويات استخدامات ذوي الهمم بالمحافظات.

وأشارت إلى أنَّه في مجال مترو الأنفاق، أدخل كود الإتاحة في الخط الأول لمترو الانفاق لبعض المحطات مثل سراي القبة وحليمة الزيتون من خلال تركيب البلاط النافر لخدمة ذوي الهمم البصرية وإنشاء حمامات مجهزة ومصممة لخدمة ذوى الهمم وتخصيص شبابيك تذاكر وكراسي مخصصة لذوي الهمم بالمحطات، كما تم بالخط الثالث للمترو تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم وصولًا إلى بوابات الدخول والخروج وأيضاً تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم داخل المحطات وأيضاً دورات المياه والمصاعد المخصصة لذوي الهمم المحطات وتمّ تجهيز أماكن مخصصة لأصحاب الهمم داخل القطار الكهربائي الخفيف وكذلك مسارات مخصصة لهم داخل المحطات.

وفيما يتعلق بمجال السكك الحديدية، تمّ توفير مسارات مخصصة لذوي الهمم وعربات جولف لنقل كبار السن وذوي الهمم كخدمة مجانية بمحطات (رمسيس، محطة قطارات صعيد مصر - الجيزة) كما تم توفير بوابات الكترونية مخصصة لعبور كبار السن وذوي الهمم ورامبات كوسيلة للنزول والصعود من وإلى القطار وكذلك تجهيز دورات المياه بقطار تالجو لخدمة ذوي الهمم.

كما أشار البيان إلى التخفيضات التي تمنحها وزارة النقل على التذاكر بوسائل النقل المختلفة، إذ يتم الحجز بخطوط المترو او السكة الحديد بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي او المكاتب التابعة لها ويتم في مترو الأنفاق صرف تذاكر بقيمة 50 قرشًا لذوي الهمم حتى 39 محطة، ويمكن إصدار اشتراكات بقيمة 22 جنيها ربع سنوي لـ180 رحلة.

ويتم صرف تذاكر بالسكة الحديد بتخفيض 50% لذوي الهمم على قطارات النوم - المكيفة - التهوية الديناميكية - تحيا مصر ، ويمكن إصدار اشتراكات بنفس نسب التخفيض.

وفي مجال النقل البري يتمّ تخصيص أماكن خاصة لذوي الهمم ورامبات للصعود والنزول في أتوبيسات شركة «أكتا» التابعة للوزارة والتي تعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.