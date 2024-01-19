«المركزي للتنظيم والإدارة» يحدد آخر موعد للتقديم لوظائف مترو الأنفاق 2024

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة آخر موعد للتقديم لوظائف مترو الأنفاق 2024، موضحا أن الوظائف تشمل تخصصات مختلفة في الهندسة كالتصميم وأبحاث التربة والإشارات والاتصالات والميكاترونيك والمراقبة والجودة، فضلاً عن التصميم المعماري وحصر المستخلصات والمساحة والطرق والكهرباء.

موعد للتقديم لوظائف مترو الأنفاق

وعن آخر موعد للتقديم لوظائف مترو الأنفاق 2024، أكد الجهاز عبر بوابة الوظائف الحكومية، أن التقديم متاح حتى يوم 15 من شهر فبراير المقبل، مشددا على الراغبين في التقديم ضرورة قراءة التعليمات الخاصة بعملية التقديم جيداً واستيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتقديم.

وحدد الجهاز عددا من المهارات المطلوبة للتقديم في وظائف مترو الأنفاق 2024، تنقسم ما بين مهارات أساسية وأخرى فنية، ومن المهارات المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة الكافية بالحاسب الآلي وتطبيقاته.

شروط التقديم لوظائف مترو الأنفاق

أما عن الشروط فهي تتمثل في أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا يزيد سن المتقدم عن 32 عاماً في تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وأن يكون التقدير العام للمتقدم جيد على الأقل، وأن يجتاز الامتحانات والتدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.

كما تشتمل الشروط أن يجتاز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، فضلاً أن يقدم المتقدم إقرارًا بالجهة طالبة الإعلان عن استيفاء مسوغات التعيين.