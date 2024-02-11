النائبة أمل عصفور: قانون حقوق المسنين يعكس اهتمام الدولة بهم

قالت النائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي، إن مشروع قانون حقوق المسنين يجسد اهتمام الدولة المصرية بالمسنين وحقوقهم، ويعكس مدى التزام الدولة بتكريمهم كجزء من حقوقهم الإنسانية والأدبية والأخلاقية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.

وأثنت عضو مجلس النواب، على عمل اللجان المشتركة للانتهاء من مشروع القانون وإرساء حقوق المسنين، مشيرة إلى أن مشروع القانون له أهداف في حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، كما أن هذا القانون يتماشى مع كل الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكل الحقوق الواردة في هذا القانون وأي قانون آخر.

أضافت أن توفير قواعد بيانات كاملة عن المسنين وفقا لشرائح مجتمعية، ضرورة قصوى، كما أكدت ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان التيسير على كبار السن.

رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين

أضافت أن رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين ضرورة وكذلك مراعاة أن يُمنح المسنون حقوقهم في التعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن تكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم مع منح المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة وكلها حقوق أدبية وأخلاقية تجاههم.