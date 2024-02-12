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ضبط 540 زجاجة زيت طعام مجهولة المصدر في حملة مكبرة بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
01:00 م | الإثنين 12 فبراير 2024
ضبط فول صويا تم حجبه عن الأسواق بالبحيرة

ضبط فول صويا تم حجبه عن الأسواق بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة رقابية مكثفة في مراكز دمنهور وأبو المطامير و الرحمانية، طبقًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة. 

وأسفرت الحملات في مركز دمنهور عن ضبط 540 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر، و10 جزارين لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية و84 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

ضبط فول صويا تم حجبه عن الأسواق 

وفي مركز أبو المطامير،  جرى ضبط 170 طن فول صويا وذرة صفراء تستخدم في صناعة الأعلاف بسبب حجبها عن التداول بالأسواق.

 وأسفرت الحملة التموينية بمركز الرحمانية عن ضبط 4 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن و5 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و4 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين.

كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و5 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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بقلم إحسان شعبان