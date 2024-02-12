«على ورق كارتون».. «أسماء» في مهمة لتوعية «عيال الروضة»

تنشئة الأطفال وتأسيسهم تعليمياً وأخلاقياً فى المراحل الأولى من أعمارهم مهمة ثقيلة تقع على عاتق الآباء، الذين يحتاجون بدورهم معرفة الطريق الصحيح لإيصال المعلومات لهم، لذا تعتبر «الوسائل التعليمية» المبتكرة، التى تمتاز بالبساطة والأشكال الجذابة، حلقة الوصل بين المعلومة والآباء، وهو ما تفعله «أسماء شهاب» بإمكانيات بسيطة تبهر الصغار وتساعد الكبار فى مهمتهم.

«وسائل تعليمية» لتثقيف الأطفال

تروى ابنة محافظة الغربية، الطالبة فى كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، قسم رياض الأطفال، قصتها لـ«الوطن» مع صنع الوسائل التعليمية للأطفال فى سن الروضة، التى تبدأ من عمر 3 إلى 6 سنوات، إذ تعد هذه المرحلة مهمة لزرع البذرة الأولى لهم فى العلوم المختلفة، ويعتمد الصغار فى سن الروضة على استقبال المثيرات كافة عن طريق الحواس: «الأطفال مبتفهمش المفاهيم المجردة زى الأمانة والصدق، والعمليات الحسابية والحروف والأرقام، لكن بالوسائل دى نقدر نخاطب جميع الحواس عندهم».

الوسائل هى أشكال تعتمد على ورق الكارتون لصناعة نماذج تشبه الكُتيب المخصص للقصص التعليمية، إذ تتضمن الأشكال قصصاً مصورة عن المهن متضمنة الصور ومعلومات عن كل مهنة، وأخرى تعليمية للحروف والأرقام، وغيرها تشمل أبرز الأماكن المشهورة بها محافظات مصر، ويبدأ الطفل فى اختيار الأشكال الموجودة، وكذلك صورة المياه فى كل حالاتها المجمدة والسائلة وهكذا، ويمكن للأمهات أن ينفذن نفس الفكرة باستخدام أدوات بسيطة فى المنزل.

«أسماء» تهيئ الأطفال على الكتابة بالقلم

تجمع «أسماء» الأطفال والأمهات المحيطين بها وتعلمهم طريقة تهيئة أيدى الأطفال على الكتابة بالقلم، من خلال إجراء بعض التمارين، مثل إحضار طبق مسطح به دقيق أو أرز، ونشجع الطفل على رسم أشكال عشوائية بأصابعه، أو ورقة ونرسم عليها أشكالاً مثل الأمواج أو المربعات أو المثلثات: «الشائع فى مصر هو مسكة القلم من سن 4 إلى 6 سنين وده غلط، المفروض من التمارين دى بنجهز الطفل عشان يمسك القلم من سن 6 سنين وده الأصح له».