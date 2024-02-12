وزير الإسكان: قطاع مرافق المياه والصرف حقق طفرة نوعية منذ 2014

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واعتمدت الموازنة التقديرية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة للعام المالى 2023-2024.

وأكد الجزار، أنّ قطاع مرافق المياه والصرف، حقق طفرةً نوعيةً، خلال السنوات الأخيرة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في نسب تغطية خدمات المياه والصرف، والتحول لسياسة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بدلًا من التخلص منها، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، إلى جانب الاستفادة من الحمأة في توليد غاز الميثان، لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل محطات المعالجة، إضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر.

طفرة نوعية في قطاع مرافق المياه والصرف

وشدد وزير الإسكان، على أهمية تنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن إطالة العمر الافتراضي للمحطات، واستدامة تقديم خدمات المياه والصرف للمواطنين، بالجودة المطلوبة، مشدداً على ضرورة تحصيل مستحقات الدولة، والتوسع في استخدام العدادات مُسبقة الدفع، واستبدال العدادات التالفة والمعطلة، وترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على كل قطرة منها.

وأشاد الوزير بجهود تحسين الأداء إذ حققت شركة المياه تقدمًا كبيرًا في تحسين جودة خدماتها المقدمة للمواطنين، في ظل توسع نطاق تغطية خدمات الصرف بالمناطق الريفية ليصل إلى 48% بعدما كانت 11% في عام 2014، ومن المقرر تغطية كامل المناطق الريفية بخدمات الصرف الصحي مع الانتهاء من مراحل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إنّ هناك تعاونا بين بعض شركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومثيلاتها بالدول العربية، لإدارة وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بتلك الدول، مؤكدًا أنّ هذه فرصة كبيرة لتصدير العمالة الفنية المدربة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة أنّ لدينا 7 مدارس فنية تابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي «القاهرة ـ البحيرة ـ بني سويف ـ المنوفية - أسيوط - الجيزة - الإسكندرية».

استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الوضع الحالي لمنظومة مياه الشرب والصرف، والمشروعات الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومنظومة جودة مياه الشرب، وخطة تركيب العدادات الحديثة، وإجراءات التوعية بترشيد استهلاك المياه، حيث تناول تطور كيلومترية المياه المُنتجة، والمتوقع وصولها إلى 26.69 مليون م3/يوم، بإضافة طاقة إنتاجية مخططة تقدر بمليون م3/يوم، في يوليو 2024، تُضخ عبر شبكات نقل المياه بأطوال 161.6 ألف كيلومتر، ويبلغ عدد محطات مياه الشرب 2827 محطة، و674 محطة رافع، ومن المتوقع معالجة 13.89 مليون م3/يوميا من مياه الصرف الصحيعلى مستوى الجمهورية في منتصف عام 2024، ويبلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي 606 محطات، و4447 محطة رفع، بإجمالي أطوال شبكات 76.5 ألف كيلومتر.

رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالمناطق الريفية

وأشار إلى أن الشركات التابعة تنفذ مشروعات بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتكلفة 28.4 مليار جنيه، وتبلغ إجمالي مشروعات الخطة الاستثمارية للشركة نحو 6.28 مليار جنيه، لبنود الإحلال والتجديد، والمشروعات الاستثمارية، والمد والتدعيم، إضافة إلى تنفيذ مشروعات وبرامج التعاون الدولي في محافظات «كفر الشيخ – الدقهلية –الغربية – الفيوم – الشرقية – البحيرة – المنوفية – دمياط – أسيوط – سوهاج – قنا – المنيا – الأقصر- أسوان» بإجمالي استثمارات 1.31 مليار يورو، و1.2 مليار دولار، و9.3 مليون فرنك سويسري، ومن المقرر الانتهاء من 84 مشروعاً بإجمالي تكلفة 10.1 مليار جنيه بالعام المالي 2023-2024.

وأضاف، أن منظومة الجودة، تضم 250 معملاً متنقلاً وسيارات لجمع العينات، و504 معامل بمحطات المياه، و431 معملاً بمحطات الصرف الصحى، و180 معملاً فرعياّ تقوم بمراقبة جودة مياه الشرب، وبلغ عدد المعامل المركزية بالشركات التابعة 17 معملاً لمياه الشرب، و16 معملاً للصرف الصحى، بخلاف المعمل المرجعى لمياه الشرب والذى يراقب جودة مياه الشرب على مستوى الجمهورية، كيلومترا حصل 52 معملاً على شهادة الأيزو 17025، ومن المخطط تنفيذ أكثر من 15 ألف نشاط توعوي مباشر خلال عام الموازنة، وألفي نشاط على منصات التواصل الاجتماعي، تستهدف نحو 10 ملايين مواطن.