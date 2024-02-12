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ضبط مخدرات بـ8,5 مليون جنيه بحوزة عناصر إجرامية في الإسماعيلية

كتب:

محمد بركات
12:09 م | الإثنين 12 فبراير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرتي مركزي شرطة أبوصوير- الإسماعيلية في الإسماعيلية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عاطلين بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما 70 كيلوجراما لمخدر الحشيش، وضبط عاطل بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 40 كيلوجراما لمخدر الهيدرو، وضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 30 كيلوجراما لمخدر الحشيش، وضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته 10 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء في التحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ8 ملايين و500 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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