وزير الصناعة يبحث مع ممثلي «شيشجام» التركية التوسع في صناعة الزجاج بمصر

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع وفد شركة شيشجام التركية لتصنيع الزجاج، برئاسة الدكتور أحمد كرمان رئيس مجلس إدارة الشركة، واستعرض اللقاء خطة الشركة المستقبلية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية، حضر اللقاء الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وقال الوزير إنّ اللقاء استعرض خطط الشركة لتوسيع أعمالها في السوق المصرية، حيث بدأت الشركة نشاطها في مصر منذ 30 عاما، لافتا إلى أنّ الشركة تتخصص في تصنيع الزجاج بأنواعه بما في ذلك الزجاج المنزلي وزجاج السيارات، والألواح الشمسية، بالإضافة إلى أدوات التغليف الزجاجي إلى جانب المواد الكيماوية وأبرزها الصودا آش.

الاستثمار في السوق المصرية

وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركة من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصرية، وتشمل الموقع المتميز والسوق الاستهلاكية الكبيرة والارتباط بمنظومة اتفاقيات تجارية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA، موجها مركز تحديث الصناعة بالعمل على تذليل أي عقبات تواجه الشركة في مصر بما يسهم في زيادة أعمالها في السوق المصرية.

المنطقة الصناعية بمدينة العلمين

ولفت سمير إلى أنّ الشركة تدرس التعاون مع المشروع الجاري إقامته حاليا لإنتاج الصودا آش في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، لا سيما وأن الشركة تعد من أكبر منتجي الصودا آش على مستوى العالم.

العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا

وأوضح الوزير أنّ العلاقات الثنائية مصر وتركيا شهدت حراكا كبيرا خلال الآونة الأخيرة على كل المستويات، الأمر الذي انعكس على حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيرا إلى أنه جارٍ التنسيق مع وزارة التجارة التركية لتسريع وتيرة تسيير خط ملاحي «رورو» بين مصر وتركيا بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما وأن تركيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر.

التوسع في السوق المصرية

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم للشركات التركية للإنتاج والتوسع في السوق المصرية بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتا إلى إمكانية تعاون مركز تحديث الصناعة مع الشركة في مجال الألواح الشمسية، والتى تأتي ضمن الـ152 فرصة استثمارية التي تستهدف الوزارة زيادة الاستثمارات الصناعية بها خلال المرحلة الحالية.

تصنيع الزجاج في مصر

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد كرمان، رئيس مجلس إدارة شركة شيشجام التركية لتصنيع الزجاج، أن الشركة حريصة على التوسع في السوق المصرية باعتبارها من أهم الأسواق الاستثمارية بالمنطقة، لافتا إلى أن الشركة لديها خبرات كبيرة في إنتاج الزجاج وتتبوأ مكانة عالمية في هذا المجال، إذ تمتلك 45 منشأة صناعية موزعة على 14 دولة وتنتشر منتجاتها في نحو 150 دولة وتوفر 24 ألف فرصة عمل.