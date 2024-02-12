ضبط مقاول في البحيرة بتهمة غسل 12.3 مليون جنيه لإخفاء مصدرها

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه مالك شركة للمقاولات، مقيم بالبحيرة؛ لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، ما مكّنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.

وقُدّرت أفعال الكسب غير المشروع للمتهم بـ12.3 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولّت النيابة العامة التحقيق.