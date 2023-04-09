تجديد حبس موظف جمع 15 مليون جنيه من الكسب غير المشروع في الإسماعيلية

جدد قاضي المعارضات، حبس موظف جمع 15 مليون جنيه من الكسب غير المشروع في الإسماعيلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بالقبض على المتهم واقتياده الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ الى رجال الشرطة يفيد قيام موظف بإحدى الجهات الحكومية، مقيم بمحافظة الإسماعيلية بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون.

وتبين من خلال تحريات الشرطة أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك، وقد قدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور بـ15 مليون جنيه.

العقوبة القانونية

ومن جهته قال المحامي محمود عبدالله أن المادة رقم 25 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005عقوبة الكسب غير المشروع «كل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهل لهم الحصول على كسب غير مشروع يعاقب بما يلي: السجن المؤقت.2. رد قيمة الكسب غير المشروع، وكل ما يثبت في ذمته المالية من أموال كان قد استحصل عليها عن طريق الكسب غير المشروع».

3. دفع غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع.