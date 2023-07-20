حبس متهم بارتكاب جرائم الكسب غير المشروع بـ3 ملايين جنيه 4 أيام

قررت جهات التحقيق بحبس المتهم بارتكاب جرائم كسب غير مشروع بـ3 ملايين جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل ضبط متهم بارتكاب جرائم كسب غير مشروع

وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة الإسكندرية، فقد توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية، بتهمة التعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية مملوكة للدولة، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية، ما مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط في شراء العقارات و تأسيس الشركات.

التحريات تؤكد ارتكاب المتهم للجرائم

كما توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة أنه قدرت أفعال الكسب غير المشروع التي أجراها المذكور بمبلغ 3 ملايين جنيه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبد الله المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة رقم 25 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005عقوبة الكسب غير المشروع: «كل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهل لهم الحصول على كسب غير مشروع يعاقب بما يلي: السجن المؤقت.2. رد قيمة الكسب غير المشروع، وكل ما يثبت في ذمته المالية من أموال كان قد استحصل عليها عن طريق الكسب غير المشروع»، ودفع غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع.