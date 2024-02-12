ضبط شخص وسيدة في القاهرة لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك مطبعة، وربة منزل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وضبط المتهمان حال قيامهما بأعمال الحفر بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 أمتار، وبحوزتهما أدوات التنقيب.

واعترف المتهمان بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.