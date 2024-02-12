مفاجأة.. علاوة لموظفي الحكومة في يوليو المقبل (التفاصيل الكاملة)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كل أوجه الحماية الاجتماعية لموظفي الدولة، وتوافق ذلك مع بنود ونصوص مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

علاوة بنص المادة 38 من قانون الخدمة المدنية

ونصت المادة 38 من قانون الخدمة المدنية، على أحقية الموظف الحكومي في الحصول على علاوة تشجيعية، كنوع من أحد الامتيازات التي منحها القانون للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، والخاضعين لأحكام مواد القانون، وهي امتياز بمفرده خلاف امتياز العلاوة الدورية السنوية، حيث يجوز الجمع بينهما مع مرتب شهر يوليو من كل عام.

5 % نسبة العلاوة التشجيعية في قانون الخدمة المدنية

وحددت المادة 38 من القانون من يستحقون الحصول على العلاوة التشجيعية، وقيمتها 5% من الأجر الوظيفي، وكذلك الشروط التي يجب توافرها للحصول عليها، ومن بينها:

- يستحق الموظفون الحاصلون على تقييم أداء وظيفي كفء خلال آخر عامين، العلاوة التشجيعية.

- يستحق الحصول على العلاوة التشجعية 10 % من الموظفين العاملين في كل وحدة إدارية، والموظفون في كل وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة.

- عند المفاضلة بين الموظفين في حالة التساوى بينهم على معايير هي :-

1) الموظفون الأعلى مرتبة في تقويم الأداء الوظيفي في العامين الآخرين.

2) في حالة التساوي، بين الموظفين، يتم الاحتكام إلي الأكثر في مجموع الدرجات.

3) الموظفون الأقدم في ذات المستوى الوظيفي.

4) تعرض إدارة الموارد البشرية على لجنة الموارد البشرية أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بيانا بالموظفين المستوفين للشروط المنصوص عليها في القانون وفي الحدود المبينة به.