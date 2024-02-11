«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف شاغرة في شركة أحذية بالعبور.. اعرف الشروط

أعلنت صفحة وزارة الشباب و الرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن توافر فرص عمل للشباب في إحدى شركات الأحذية في مدينة العبور الصناعية.

الوظائف المطلوبة

وأكّد منشور الشباب والرياضة أنَّ الوظائف المطلوبة هي

- موظف موارد بشرية HR.

- محاسب.

- موظف it help desk.

الشروط والمميزات

- يشترط حصول الموظف على مؤهل عالي.

- يفضل أن يكون لديه خبرة سابقة في المجال ولكن لا يشترط سنوات خبرة معينة.

- التقديم للذكور والإناث.

الحد الأقصى للسن المطلوب للموظف هو 35 عامًا.

وأشارت صفحة الشباب والرياضة إلى أنَّ الراتب يحدد حسب نوع الوظيفة والخبرة.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات في اليوم.

- يومان إجازة كل أسبوع.

- تأمين طبي.

- تأمين اجتماعي.

ويمكن التقديم للوظيفة من خلال هذا الرابط.

كما اشارت صفحة الشباب والرياضة الى استمرار فتح باب التقديم في وظائف شركة التامين، موضحة متطلبات الوظيفة والمميزات التي تمنحها للمتقدمين وكيفية التقديم لها.

الوظائف المطلوبة لشركة التأمين:

- مسؤول تأمين.

- مدير مبيعات.

- رئيس فرق.

للتقديم في الوظيفة يمكن الدخول لصفحة الشباب والرياضة وكتابة البيانات المطلوبة عبر هذا الرابط.