رصد وكشف الأسلحة النووية.. ماذا تعرف عن المركز الوطني لبيانات السلاح؟

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الهدف من إنشاء مركز تحليل البيانات «نزع السلاح» الذي تم افتتاحه اليوم، هو التمكن من رصد التجارب النووية في العالم، لافتا إلى أن وجود 4 مفتشين مصريين في المنظمة الدولية لنزع الأسلحة النووية.

مركز تحليل البيانات «نزع السلاح»

وأضاف القاضي وفقا لتصريحات صحفية على هامش افتتاح المركز، أن أهمية المركز الوطني لبيانات نزع السلاح، تتمثل في أن المركز يقوم بمراقبة أنشطة الأسلحة النووية وليس الطاقة النووية، موكدا أن المركز يعد الذراع الفني لمصر في منظمة حظر السلاح النووى الشامل، ويأتي في إطار التعاون بين مصر ومنظمة الأسلحة النووية.

رصد وكشف الأسلحة النووية

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن المركز يوجد به نموذج تنقل للكشف عن الأسلحة النووية، موضحا أن هذا النموذج يقوم بتدريب الأشخاص في جميع دول العالم على التجارب النووية على النموذج الخاص بالتنقل والرصد والكشف عن الأسلحة النووية، كما يوفر المركز التدريب على هذا النموذج الذي يمكن نقله إلى مكان يرصد بها نشاط تجارب نووية خلال 48 ساعة.