فيلسوف روسي يحذر: «كل شيء يتجه نحو تدمير البشرية».. ما علاقة الأسلحة النووية؟

علق الفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، على الحوار الذي أجراه المذيع الأمريكي تاكر كارلسون، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، بوصف ذلك اللقاء بأنه «حدث تاريخي» سيؤتي ثماره في السنوات المقبلة، بحسب ما ذكرت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء في تقرير لها اليوم السبت.

وانتشر على نطاق واسع، اسم الصحفي كارلسون، الذي التقى الرئيس بوتين، ضمن برنامجه عبر موقع «إكس»، وطرح عليه عدداً من الأسئلة بشأن الحروب التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم، وهو اللقاء الذي أثار جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً في الدول الغربية.

فيلسوف روسي: لقاء تاكر وبوتين حدث تاريخي

وقال الفيلسوف الروسي، الذي يُلقب بأنه «الأخطر في العالم»، في مقال نشر بمجلة «أركتوس» بعنوان: «تاكر وبوتين ونهاية العالم»، إن هناك العديد من الحروب، وهو ما يعني أن كل شيء يتجه نحو استخدام الأسلحة النووية، وبمعنى آخر تدمير البشرية.

كما تحدث «دوجين» عن كل من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والإعلامي تاكر كارلسون، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، فضلاً عن حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، وذكر أنهم بمثابة وجوه الثورة الأمريكية القادمة، مشيراً إلى وجود حرب ليبرالية في مواجهة الغرب المحافظ، الذي يلتزم بالقوانين الدولية.

فيلسوف روسي: هل تفوز الليبرالية أم الإنسانية؟

وأشار «ألكسندر»، إلى أن الصحفي الأمريكي يحاول أن يكشف الحقيقة للمجتمع الأوروبي، الذي تحكمت فيه الليبرالية والعولمة، موضحاً أن زيارة «تاكر»، لموسكو، قد تكون الفرصة الأخيرة لوقف اختفاء البشرية، مؤكداً على أهمية اختيار أمريكا لدونالد ترامب للقضاء على فساد إدارة «بايدن» الحالية.

من هو الفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين؟

ويستعرض «الوطن» فيما يلي أبرز المعلومات عن الفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، بحسب ما ذكره التلفزيون الروسي، نقلاً عن «العربية».

- هو باحث سياسي يعرف باسم «راسبوتين بوتين»، كما يلقب بـ«عقل بوتين».

- عمل «دوجين» مؤرخاً وأستاذاً لعلم الاجتماع في «جامعة موسكو» سابقاً.

- ألكسندر دوجين هو المستشار السياسي والعسكري للكرملين، وفيلسوف القومية الروسية المتطرفة.

- يشتهر «دوجين» في الغرب بأنه أخطر فيلسوف في العالم.

- لديه مئات المحاضرات باللغة الروسية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

- يستطيع «ألكسندر» تحدث 10 لغات مختلفة.