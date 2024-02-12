كاتب صحفي: الجزء الثاني من الحوار الوطني خارطة طريق اقتصادية لمصر

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إنّ الوثيقة المطروحة في جلسات الحوار الوطني استرشادية بحثية، وبُذل بها جهد كبير للغاية من قبل مختصّين وشخصيات عامة ومتابعين للشأن الاقتصادي من كل القطاعات، إضافة إلى الباحثين خاصة من مركز معلومات مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنّ الوثيقة تمثل توصيفا دقيقا لكل المشكلات والعقبات فضلًا عن التطلعات والطموحات الموجودة بشأن الاقتصاد المصري.

خارطة طريق اقتصادية جديدة

وأضاف «عز الدين»، خلال حواره المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الوثيقة سالفة الذكر تمثل أرضية مناسبة للغاية لبدء الحوار الاقتصادي ومناقشة القضايا المتعلقة باقتصاد السوق والتأثيرات الخارجية للتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية والمالية وغيرها، مشيرا إلى أنّ الجزء الثاني من الحوار الوطني سيُمثل خارطة طريق اقتصادية جديدة لمصر.

تغيرات كثيرة حدثت في آخر 3 سنوات

وتابع بأنّه كانت هناك تغيرات كثيرة حدثت خلال آخر 3 سنوات منذ عام 2020 أثرت على مصر، مثل جائحة كورونا، وما نتج عنها من إغلاقات اقتصادية وتوقف سلاسل الإمداد، ومن ثم تأثير العمليات المناخية على أسعار الحاصلات الزراعية تحديدا، إضافة إلى الدخول في المشاحنات والحروب والاشتباكات مثلما حدث في الأزمة الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.