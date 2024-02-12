وصول دفعة جديدة من أسرة العناية المركزة لمستشفيات الإسماعيلية (صور)

أعلن فرع الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، وصول دفعة جديدة من أسرة العناية المركزة إلى المستشفيات في المحافظة، ضمن خدمات التطوير التي تشهدها المحافظة وخاصة مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقال الدكتور محمد سامي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، انه يجري تجهيز أسرة العناية المركزة لافتتاحها حيث تم توفير أحدث التقنيات والمعدات الطبية اللازمة لضمان تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى.

وأكد «سامي» أن توفير عدد جديد من أسرة الرعاية المركزة يعمل على القضاء على قوائم الانتظار للحالات الأكثر احتياجا للرعاية المركزة، ما يساعد في علاجهم بشكل أسرع.

سامي: نعمل على توفير الرعاية للحالات الحرجة

وأوضح رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن وصول أسرة العناية المركز يأتي لتلبية احتياجات المرضى بشكل أفضل وتوفير الرعاية اللازمة للحالات الحرجة.

وأضاف أن منظومة الرعاية الصحية في الإسماعيلية نجحت في تقديم ملايين الخدمات الطبية منذ افتتاحها وتشغيلها في محافظة الإسماعيلية مع تقديم جراحات طبية تخصصية لأول مرة بمنطقة القناة وسيناء، موضحا أن تكليفات العمليات الجراحية لم تتعد 400 جنيه فقط مهما بلغت تكلفتها، إذ هناك بعض الجراحات وصلت تكلفتها إلى ما يقرب من مليون جنيه.