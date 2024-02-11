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محافظ الإسماعيلية: منح تراخيص البناء في قرية الحجاز قريبا

كتب:

عمرو الورواري
04:43 م | الأحد 11 فبراير 2024
فتح باب تراخيص البناء

فتح باب تراخيص البناء

قال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إنه وجه بالبدء في التنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، لاستكمال باقي التوسعات بقرية الحجاز، باعتبارها امتداد عمراني لمدينة الإسماعيلية، وتقع في الحيز العمراني لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وأضاف «بشارة»، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه تم البدء في تفعيل مجهودات مشروع تطوير منطقة الكيلو 2 لمنح تراخيص البناء للمواطنين والاهتمام بالتنظيم والشكل المعماري، وإنشاء شبكة طرق تستوعب الازدحام المروري مستقبلًا.

«بشارة»: انتهاء مشكلة المياه الجوفية في منطقة الكيلو 2

وأعلن محافظ الإسماعيلية الانتهاء من أعمال تنفيذ شبكة تجفيف المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز «الكيلو 2»، للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بالقرية والتي امتدت لعقود طويلة.

ووجه «بشارة» بالتنسيق مع شركات الغاز للبدء في توصيل خطوط الغاز الطبيعي للمنطقة بالكامل، وتيسير الإجراءات للمواطنين الذين تنطبق منازلهم لمعايير واشتراطات البناء المعماري الجي.

وكانت الأعمال قد بدأت بشكل في شهر مايو 2023، وبدأت بأعمال الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد، ثم بدء إنشاء شبكة التجفيف، واستخدام المياه الجوفية والسطحية الناتجة عن أعمال الشفط والتجفيف في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري.

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بقلم عمرو الورواري