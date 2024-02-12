رئيس «آثار مصر العليا»: مقبرة نفر حتب فريدة.. وتكشف تفاصيل عن الثورة الدينية

قال محمد عبدالبديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إنّ مقبرة نفر حتب موجودة في جبابة بالبر الغربي، وتمتد من دير المدينة جنوبًا وحتى وادي الملوك شمالًا، موضحًا أنّ منطقة الخوخة هي جبانة من ضمن جبانات البر الغربي التي تحتوي على آلاف المقابر، وهي خاصة بالنبلاء أو الأمراء على مر العصور، منذ الدولة الحديثة أو الدولة الوسطى وحتى العصر الروماني اليوناني.

المقبرة ترجع لأحد كبار الموظفين أو الكهنة بالأسرة الـ18

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أنّ المقبرة ترجع لأحد كبار الموظفين أو كبار الكهنة أو كبار الإداريين في عصر الأسرة الـ18، ولها أهمية تاريخية وأثرية وفنية ودينية في العصر القديم، وهي فريدة من نوعها، ولا يوجد مثلها في العصر الذي جرى إنشاؤها فيه.

مرور الجنازة من البر الشرقي

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا: «المناظر في هذه المقبرة مميزة وفريدة من نوعها من حيث تعدد الألوان فيها، كما تناولت مناظر من الحياة اليومية مثل مهنة صاحب المقبرة ونبذات عن حياته، إضافة إلى مرور الجنازة من البر الشرقي، كما أنّ بعض المناظر لها أهمية دينية، لأنّها في عهد الملك آي الذي لعب دورا كبيرا جدا في التاريخ المصري القديم، فقد عاصر الثورة الدينية وفترة الاستقرار على يد توت عنخ آمون».