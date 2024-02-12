اللجنة الدولية لموجات تسونامي باليونسكو: المناطق الآسيوية الأعلى خطورة

قال العالم المصري الدكتور عمرو زكريا الفائز بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية لموجات تسونامي، إنَّ اللجنة تجري دراسات للتوعية في الدول التي تطل على البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي للحد من مخاطر تسونامي، شارحًا أنَّ هدف اللجنة إبلاغ المدن الساحلية لإعداد برامج وخطط تحد من المخاطر الناجمة عن موجات تسونامي.

موجات تسونامي تحدث لـ3 أسباب

وأضاف الفائز بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية لموجات تسونامي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أن موجات تسونامي تحدث لـ3 أسباب، انهيارات أرضية تحرك أمواج البحر على أعماق كبيرة جدا، البراكين، وموجات الزلازل التي تحدث في البحار والمحيطات.

المناطق منخفضة الخطورة أضعف من الآسيوية والأطلنطي

وواصل الفائز بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية لموجات تسونامي، «العالم ينقسم إلى مناطق عالية الخطورة ومتوسطة الخطورة ومنخفضة الخطورة، إذ تعتبر المناطق الآسيوية عالية الخطورة بالنسبة لموجات تسونامي، أما منطقة بحر المتوسط، فهي من المناطق منخفضة الخطورة وهي أضعف من المناطق الآسيوية ومناطق الأطلنطي».

كل سواحل البحر المتوسط فيها احتمالية حدوث موجات تسونامي

وأكّد أنَّ كل سواحل البحر المتوسط فيها احتمالية حدوث موجات تسونامي، ففي عام 365 ميلاديا حدث تدمير كامل لمدينة الإسكندرية بسبب موجات تسونامي، وفي عام 1303 بُني فنار الإسكندرية مرة أخرى، وحدثت موجات تسونامي وزلازل أدت إلى تدمير مدينة الإسكندرية.