مساعد أمين «حماة الوطن» بالخارج يشيد بإشراك الحكومة في جلسات الحوار الوطني

أشاد المهندس علاء زياد، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج، بقرار لجنة الحوار الوطني بتشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب والجهات المعنية، مؤكدا أن هذا القرار بداية محفزة لبدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني، خاصة بعد دعوة الحكومة للمشاركة في الجلسات.

ودعا إلى ضرورة إفساح المجال بشكل أكبر للمصريين في الخارج للمشاركة في الحوار الوطني خاصة في المحور الاقتصادي حيث أن المصريين بالخارج لهم تجارب ناجحة واحتكاك وثيق بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال ويمكنهم وضع تصور جاذب لاستقطاب رؤوس أموال كبيرة في مشروعات بمصر، أو إدخال قيمة مضافة على الصناعة المصرية على سبيل المثال من خلال تراكم خبراتهم.

وأوضح أن المصريين بالخارج كان لهم دور بناء في إثراء جلسات الحوار الوطني في مرحلته الأولى، ونحن تقدمنا بالعديد من الأطروحات والأفكار القابلة للنقاش البناء والتنفيذ على أرض الواقع، لتحقيق اقتصاد قوي وتنمية يشعر بآثارها ونتائجها جموع المصريين.

مجلس أمناء الحوار

وأشار إلى أن التوجه الذي طرحه مجلس أمناء الحوار للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل قابلة للتطبيق، تتطابق مع الفكر الاقتصادي القائم على مشروعات طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل.

وكشف عن تجهيزة بإعداد مذكرة لتقديمها للحوار الوطني ومناقشتها خلال المحور الاقتصادي، وهي تمثل أفكار ورؤى قابلة للتنفيذ وتحقق نتائج اقتصادية متميزة، خاصة في حضور الحكومة التي عليها جزء كبير في تيسير تنفيذها وتوفير الآليات المطلوبة.