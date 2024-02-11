«حماة الوطن» يطلق «قافلة الخير» لتوزيع بطاطين وملابس على أهالي مدينة بدر

أطلقت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة «قافلة الخير» لتوزيع البطاطين ومستلزمات الشتاء على الأسر الأكثر احتياجًا في مدينة بدر بقيادة اللواء أ.ح صلاح المعداوي أمين عام القاهرة والمهندس محمد جمال الدين مساعد الأمين العام وأمين تنظيم القاهرة، والدكتورة هالة كيرة.

توزيع بطاطين وملابس

وأوضح المهندس يوسف رشدان أمين الإعلام بأمانة القاهرة، في تصريح لـ«الوطن» أنَّ القافلة انطلقت لتوزيع بطاطين وملابس على الأسر المستحقة للدعم والأكثر احتياجا ومحدودي الدخل من خلال حصر الحالات بواسطة قيادات ولجان القطاع ولتوحيد الجهود لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، لافتًا إلى أنَّ القافلة لقت إقبالا كبيرا من المواطنين من أهالي مدينة بدر.

قيادات الأمانة العامة

وأكّد أمين إعلام القاهرة بحماة الوطن أنَ قيادات الأمانة العامة حريصون على توفير احتياجات المواطن ومساعدته على المعيشة الكريمة، لافتًا إلى الأمانة تعمل وفق خطة متكاملة بقيادة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، واللواء أ.ح أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ، واللواء طارق نصير أمين عام الحزب، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية.