محافظ الشرقية يفاجئ المنشآت التعليمية والخدمية بمشتول لمتابعة سير العمل

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، زيارة مفاجئة لمدينة مشتول السوق؛ لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت التعليمية والخدمية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد مدرسة صلاح الدين الثانوية بنين التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية؛ للتأكد من تواجد هيئة التدريس وانتظام الطلاب والطالبات في الفصول والاستماع إلى الحصص الدراسية

متابعة سير انتظام اليوم الدراسي بمدرسة مشتول الثانوية

كما توجه لمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي بمدرسة مشتول الثانوية الصناعية بنين مؤكداً على ضرورة الانتظام والحضور الي المدرسة والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم الدراسي، وشهد عرضا رياضيا لطلاب المدرسة تم خلاله استعراض بعض المهارات الرياضية المكتسبة من طابور الرياضة الصباحي أظهروا فيه براعتهم ومدى قدرتهم على الاعتماد على النفس.