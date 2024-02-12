أبراج في ثوب «سي السيد».. تحذير من 4 رجال يحبون السيطرة ولا يسمعون غير أنفسهم

«سي السيد» وصف يمكن إطلاقه على شخصيات لديهم طابع السيطرة في أي علاقة، ويفضلون لعب الدور القيادي في حياة شريكهم العاطفي، وتعتبر الشخصية المسيطرة الأكثر تعقيدا في التعامل، لأنها تمتلك كثير من الصفات الصعبة، إذ يتمتع الأشخاص المسيطرون بإرادة قوية وبإحساس كبير بالمسئولية.

ويتسم رجال بعض الأبراج الفلكية، بحب السيطرة ولا يستمعون مطلقا إلى الرأي الآخر، سواء في العمل أو خلال حياتهم الشخصية، إذ يصعب التعامل معهم طوال الوقت، بسبب طباعهم الصعبة، خاصة أنهم يفضلون أن يكونوا الآمر الناهي في أي شيء، واعتيادهم الدفاع عن آرائهم بضراوة، وفقا لموقع «style caster».

رجال برج الأسد عشاق السيطرة

رجال برج الأسد معرفون بحب السيطرة على الشريك في العلاقات العاطفية، كما أنهم يتخذون القرارات دون حتى مناقشتها مع الطرف الآخر، كما أنه متسلط بطبيعته، ما يفسر عدم حب بعض الأشخاص لأصحاب برج الأسد، بسبب رغبتهم في السيطرة على أي وكل شيء حولهم ولديهم، ويفضلون أن ينفذ الجميع أوامرهم.

رجال برج الحمل يرفضون الاعتذار

رجال برج الحمل لديهم ثقة كبيرة في أنفسم، لتولي زمام القيادة في العلاقة بطريقة لا إرادية، وهذا بفضل امتلاكهم صفات قيادية تدفعهم إلى التحدث بصراحة والدفاع عن آرائهم، إذ أنهم يتخذون قرارات متعلقة بالعلاقة وحدهم دون أخذ الرأي الأخر، ويرفضون تبرير الأمر بالاعتذار لاحقا، وهم من أبراج الصوت العالي.

رجال برج السرطان وحب القيادة

يعرف عن رجال برج السرطان أنهم من الأبراج المحبين للقيادة والسيطرة، ويمتلكون طاقة كبيرة لتطويع المواقف حسب ما يرغبون في السيطرة عليها، خاصةً في أمورهم العاطفية، بالإضافة إلى أنهم يشعرون برغبة كبيرة في إتمام المهمات بالطريقة الصحيحة، ويحبون أن يكونوا هم أصحاب الأمر والنهي في علاقتهم، كما أنهم يحبون التدقيق في التفاصيل، ويدفعهم ذلك إلى فرض إرادتهم على الآخرين.

برج القوس شريك مسيطر

مواليد برج القوس يتميزون بأنهم مسيطرون، خاصةً الرجال، إذ أنهم اعتادوا الدفاع عن آرائهم بقوة شديدة، والسيطرة على شركائهم في معظم الأوقات، بسبب تقديسهم للحرية وكره الروتين والتقاليد، كما أنه من الصعب عليهم تعديل قرارتهم بسبب آرائهم في شريكهم، لأنه يقوم بتحليل أي موقف وموازنة العيوب والمزايا في كل ظرف، قبل اتخاذه أي قرار.