إصابة شخصين في حادث تصادم بالجيزة

أٌصيب شخصين في حادث تصادم بشارع البحر الأعظم في الجيزة، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم هشام فتحي رئيس المباحث، يفيد بإصابة طالب باشتباه ارتجاج بالمخ ولا يمكن استجوابه، بعد اصطدامه بـ«بسام. ز» (15 عاما) قائد دراجة بخارية، مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وبمناقشة الثاني أفاد بأنّه أثناء سيره بالدراجة البخاريه قيادته فوجئ بالأول يسير عكس الاتجاه ويصطدم به، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.