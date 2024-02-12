إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالهرم

أُصيب 5 أشخاص في حادث بشارع المنشية بدائرة القسم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام ابو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد باصطدام سيارة ميكروباص يقودها سائق مصاب بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وبصحبته 3 أشخاص مصابين بجروح قطعية بسيارة ملاكي يقودها طالب مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.