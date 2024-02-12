استقرار أسعار الفضة اليوم.. وتوقعات باستمرار حالة الثبات لنهاية شهر فبراير

أكد معهد الفضة العالمي ضمن أحدث تقاريره خلال العام الجاري أن هذا العام سيكون الأفضل بالنسبة لمستويات بيع الفضة في مختلف الأسواق حول العالم، باعتباره المعدن النفيس، متوقعا أن تصل أسعار الفضة لأعلى مستوياتها بعد فترة طويلة منذ فترة كبيرة من الزمن لم تصل إليها.

وشهدت أسعار الفضة اليوم الاثنين 12-2-2024، استقراراً ملحوظاً بداخل المحال التجارية، بعدما استقرت على النتائج الخاصة بها ضمن آخر التعاملات الخميس الماضي، مع توقعات باستمرار حالة الثبات لنهاية شهر فبراير الجاري، وفقاً لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفضة اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الفضة اليوم، كما يلي:

- سعر جرام الفضة عيار 999 في مصر 46.66 جنيه.

- سعر جرام الفضة عيار 958 اليوم الأحد 44.74 جنيه.

- سعر جرام الذهب عيار 925 خلال تعاملات الظهيرة سجل 43.20 جنيه.

- سعر جرام عيار 880 يبلغ الآن في محال بيع الفضة 37.36 جنيه.

سعر سبيكة الفضة

- سعر سبيكة الفضة 50 جراما 3073 جنيهًا.

- سعر سبيكة الفضة 100 جرام 6124 جنيهًا.

- سعر سبيكة الفضة 200 جرام 11687 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وفي المقابل تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية داخل محال الصاغة دون ضريبة ومصنعية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 3650 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 داخل محال الصاغة 4171 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 إلى 3128 جنيهًا.