ياسمينا العبد تكشف عن دورها في مسلسل مسار إجباري خلال رمضان المقبل

تنتظر الفنانة الشابة ياسمينا العبد عرض مسلسل «مسار إجباري» في موسم رمضان 2024، بعد أن تعاقدت عليه مؤخراً.

دور ياسمينا في مسار إجباري

وتقوم ياسمينا في مسلسل «مسار إجباري» بدور فرح الأخت الصغيرة لعصام عمر والتي سينكشف طبيعة علاقتها بأحمد داش خلال الأحداث.

أبطال «مسار إجباري»

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج نادين خان.

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول الشابين حسن وحسين، حيث أنهما في مقتبل العمر عكس بعض تماماً في كل شيء، ويكتشفون أنهم أخوة بعد أن صرح لهم والدهم بالسر الذى ظل دائماً يحاول التستر عليه، يأتي ذلك على الرغم من أن كلا منهما مختلف عن الأخر

آخر أعمال ياسمينا

يذكر أنَّ أحدث أعمال ياسمينا مشاركتها في فيلم سكر، الذي عرض في شهر ديسمبر الماضي، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم ماجدة زكي، ريهام الشنواني، حلا الترك، معتز هشام، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر مهدي.