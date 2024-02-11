رمضان 2024.. حسن وحسين يتورطان في جريمة قتل ببرومو مسلسل مسار إجباري

طرحت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الدعائي الثاني لمسلسلها «مسار إجباري»، وهو المسلسل الذي تنتجه بشكل مباشر للمرة الأولى ويلعب بطولته عصام عمر وأحمد داش.

وتدور أحداث مسلسل مسار إجباري الذي يعد من المسلسلات الاجتماعية اللايت، حول حسن وحسين وهما شابين في مقتبل العمر عكس بعض تماما في كل شيء، يكتشفان أنهما إخوة بعد أن صرح لهما والدهما بالسر الذي ظل دائما يحاول التستر عليه، ومن ثم تجمعهما جريمة قتل واحدة تضطرهما للتعاون معا، فهل ينجحا في حل اللغز أم يقف اختلافهما عقبة في طريقهما.

">

عرض مسار إجباري على watch it

ويشارك في بطولة مسلسل مسار إجباري، عدد من الفنانين، على رأسهم عصام عمر وأحمد داش وصابرين وبسمة وياسمينا العبد ومي الغيطي ورشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج نادين خان، ويُعرض في السباق الرمضاني المقبل عبر منصة watch it.