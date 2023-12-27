لأول مرة.. «التموين» تتيح خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء البنك، من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل بعض فروع البنك بالمحافظات، ما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، محمد الإتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر.

إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر

وقال الدكتورعلى المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية إن توقيع البروتوكول يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي، من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.

وأشار إلى أن كل مكتب سجل تجاري كان يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا يجرى الربط بين مكاتب السجل التجاري، وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة.

وأوضح أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية «شاملة فروعها» ومكون من 15 «خانة»، وجرى تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري.

وأشار إلى أنه يمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد، يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري، ويهدف أيضا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر.

دعم التحول الرقمي

وأكد محمد الأتربي، رئيس مجلس ادارة بنك مصر، أن توقيع بروتوكول التعاون يعد استكمالا لنجاحات بنك مصر في مجال دعم التحول الرقمي، إذ يسعى بنك مصر جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي، حيث أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري.

وأشار إلى أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما و تعزيزا لجهود الشمول المالي، ويأتي هذا في اطار دور بنك مصر المتميز لتعزيز تميز خدماته وتوفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة .

افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري ببعض فروع بنك مصر المختارة، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، كما سيتم أيضا إتاحة خدمة لأول مرة داخل القطاع المصرفي.