وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عقد أول محطة لتحويل المخلفات البلدية إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبي رواش بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع وزراء الكهرباء والمالية والتنمية المحلية والإنتاج الحربي، باستثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 8 معلومات عن أول محطة لتحويل المخلفات البلدية إلى طاقة كهربائية، وفقا لوزارة البيئة.

أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية

1- تعد أول محطة لتحويل المخلفات البلدية إلى طاقة كهربائية، نموذجا لمشروعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

2- تبلغ تكلفة أول محطة لتحويل المخلفات البلدية إلى طاقة كهربائية، نحو 120 مليون دولار استثمار مباشر.

3- تعد أول محطة لتحويل المخلفات البلدية إلى طاقة كهربائية خطوة فارقة في الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية.

4- تستهدف أول محطة لتحويل المخلفات البلدية إلى طاقة كهربائية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

5- تستهدف المحطة تخصيص جزء من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة والتي تصل إلى ما يعادل 4.5 الى 5 مليون طن سنويا لتحويلها إلى طاقة.

6- المخلفات ليست تحدي وطني فقط ولكنها ترتبط بتحدي عالمي هو تغير المناخ.

7- تأتي المخلفات ثاني مصدر لإنبعاثات غازات الإحتباس الحراري في مصر بعد قطاع الطاقة بنسبة 13% من انبعاثات مصر.

8- تهيئة المناخ الداعم لدخول مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية، تطلب 3 خطوات.