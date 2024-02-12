انقطاع المياه في مركز ملوي لمدة 48 ساعة الأربعاء المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، انقطاع مياه الشرب بعد غد الأربعاء، من الساعة 7 صباحا ولمدة 48 ساعة.

وقال المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مناطق الانقطاع تشمل مركز ملوي، وذلك لقيام الشركة بإجراء أعمال ترحيل خط المياه المغذى لمدينة ملوى قطر 900 مم بسبب أعمال استكمال إنشاء كوبرى المشاة العلوى بالملكية البحرية بحي شرق المدينة.

تخصيص رقم ساخن لتلقي الاستفسارات

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوهًا إلى أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن «125».