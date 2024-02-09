انقطاع الكهرباء عن 27 قرية في ملوي بالمنيا بسبب أعمال الصيانة غدا

أعلنت محافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، عن انقطاع التيار الكهربائي، غدا السبت، عن عدة مناطق في مركز ملوي، وعددها 27.

أماكن انقطاع الكهرباء في ملوي

وأعلنت هندسة كهرباء مركز ملوى، عن انقطاع الكهرباء غدا السبت، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا، في مركز ملوي، وتحديدا بالمناطق الآتية: أبوقلته ـ نزلة تونا ـ اتقا ـ عزبة رستم ـ عزبة عبد الواحد ـ الشيخ شبيكة ـ جلال الغربية ــ أم برق ـ عزبة نور الدين ـ المحرص ـ عزبة يكن ـ تونا الجبل ـ العرين البحري ـ قلندول ـ عزبة الفواكه ـ شرموخ ـ الشرفية ـ عزبة الإصلاح ـ عزبة أبوريان ـ عفيفي ـ حمزاوي ـ عزبة عبد الوهاب ـ البركة ـ حنا أيوب ـ السواهجة ـ سيف الغربية.

إجراء أعمال صيانة للمغذيات

وأكدت هندسة الكهرباء، أن سبب انقطاع التيار عن المناطق المذكورة، إجراء أعمال الصيانة بتلك المغذيات.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، المصالح الحكومية والخدمية بنطاق الانقطاع، بالإعلان عن ذلك عبر صفحاتها الرسمية، لإبلاغ المواطنين.