توقيع الكشف على 1600 حالة ضمن قافلة طبية في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1600 حالة خلال قافلة طبية علاجية بقرية الزورة بمركز مغاغة على مدار يومي 5 و6 من فبراير الجاري، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.

توقيع الكشف على 1600 حالة

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا في تقريره، أن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان في تخصصات مختلفة حيث شملت 291 حالة جراحة، 461 حالة أطفال، 316 باطنة، 73 نساء، 89 اسنان، عدد 175 جلدية، 120 أنف وأذن، 75 تنظيم اسرة.

كما تم إجراء 226 تحليلا متنوعا وعدد 13 حالة موجات صوتية و 6 حالة أشعة عادية و99 كشف مبكر للضغط والسكر، وحالات خلع اسنان وتحويل للمستشفى 7 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 144 مترددا.