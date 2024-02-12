وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مناقشة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان، والذي تناول الاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التطور التكنولوجي لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثة، والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب أحمد محمود صفى الدين مدير كلية القادة والأركان، كلمة، قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم لتطوير الفكر العسكري والارتقاء ببرامج الإعداد والتأهيل العلمي لدارسي الكلية، بما يمكنهم من تنفيذ المهام المستقبلية على الوجه الأمثل.

شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين بكلية القادة والأركان، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات التي تعزز من الجاهزية والكفاءة القتالية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، وقدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية على الجهد المبذول في الإعداد للبحث.

وأكد أهمية مواكبة التطورات المتلاحقة في نظم الإعداد والتدريب الواقعي للفرد المقاتل وتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة، بما يعزز من الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة، في ظل التحديات الراهنة وضمان تنفيذها للمهام والمسئوليات المكلفة بها لدعم ركائز الأمن القومي المصري على كل الأصعدة.